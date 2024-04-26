إنفوجراف.. إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف كيو إس العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان ادراج جامعات مصرية في تصنيف كيو إس العالمي.

واوضح الانفوجراف انه تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف كيو إس العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024 مع 38 تخصصًا ظهرت فيها الجامعات المصرية من بين أكثر من 90 تخصصًا فرعيًّا بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

ويتم تصنيف (QS) العالمي يعتمد على 4 مؤشرات، هي: السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة