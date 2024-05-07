84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 تراجعًا ملحوظًا في البورصة وبداية التعاملات بالأسواق اليوم بعدما تراجعت 2 جنيهًا عن أسعار أمس وما يزيد عن 46 جنيهًا عن أسعارها قبل مبادرة خفض أسعار الدواجن التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال شهر رمضان الماضي.

أسعار الدواجن في البورصة والأسواق

وتعتبر أسعار الدواجن اليوم مفاجأة حيث انخفضت عن الأسعار التي أعلنت عنها مبادرة الـ15% بوصول أسعار الدواجن إلى 95 جنيهًا كحد أقصى. فسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 78 إلى 79 في البورصة المصرية؛ و 84 إلى 90 جنيهًا في الأسواق بعدما سجلت أمس 80 و 81 جنيهًا في البورصة و 86 إلى 92 جنيهًا في الأسواق؛ وأيضًا 105 في البورصة و 130 جنيهًا في الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي.

أما عن أسعار أنواع الدجاج الأخرى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، فهي كالتالي:

كيلو الفراخ البلدي 105 جنيهات في البورصة و117 إلى 123 جنيهًا في الأسواق.

الدواجن الساسو الحمراء 96 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

الفراخ الأمهات بسعر 75 جنيهًا للكيلو في البورصة وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانية وأجزاء الدجاج اليوم

انخفض سعر البانيه اليوم الثلاثاء ما يزيد عن 95 جنيهًا عن أسعاره خلال الأيام الأولى من شهر رمضان عندما تجاوز الـ 280 جنيهًا في الأسواق. فيتراوح سعر البانية اليوم من 185 إلى 210 جنيهات للكيلو في الأسواق المختلفة. أما عن أسعار أجزاء الفراخ الأخرى اليوم في الأسواق فهي كالتالي:

الأوراك يتراوح سعرها بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

الصدور يتراوح سعرها من 120 إلى 135 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص يبلغ سعرها 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

الأجنحة يصل سعرها إلى 70 و 80 جنيهًا للكيلو.

الهياكل يبلغ سعرها 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

بعدما تخطت أسعار كرتونة البيض حاجز الـ170 جنيهًا قبل مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لتخفض أسعار الدواجن من 15 إلى 20% قبل عيد الفطر و 30% بعد الاحتفال به، بلغت أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق: