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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني

صدى البلد

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد الثقة فى اعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للإعتماد (الأيجاك) .

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بأن ذلك يأتي هذا الاعتماد جاء بسبب الدعم اللا محدود من القيادة التنفيذية تم تجديد الثقة  لمعامل المعمل المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) وفروعة في محافظات "الشرقية – البحيرة – الأقصر – الفيوم والإسماعيلية " من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) .

وأفاد بأن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصر والشرق الأوسط .

كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" لمرض أنفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن والمعمل على استعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين. والقرى الاكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


أضاف شاهين أن المعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم و الأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم أسرع وأفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر احتياجًا تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و ستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "شاهين" بأن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الإقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية انطلاقاً من رؤية مصر 2030.

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