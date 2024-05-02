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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول مصرف رقمي في هذا الموعد

بنك مصر يطلق أول
بنك مصر يطلق أول بنك رقمي في مصر بهذا الموعد

في خطوة مميزة تتماشي مع متطلبات العصر والاعتماد بشكل أساسي على الإنترنت في مناحي الحياة المختلفة، وافق البنك المركزي مبدئيًا على إطلاق أول بنك رقمي في مصر وهو وان بنك (OneBank) التابع لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.

بنك مصر ووان بنك

وأعلنت الشركة الأم اليوم أنه من المقرر انطلاق البنك الرقمي (وان بنك) في الربع الأخير من العام الجاري 2024، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وقد انتهت شركة مصر للابتكار الرقمي من المرحلة الأولى من إجراءات ترخيص البنك بعد استيفائه لشروط الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، إلى جانب أنظمة البنك والأمن الخاص بها، ليتأكد البنك المركزي بذلك من قدرة وان بنك على تقديم الخدمات المصرفية لعملاء مصر بشكل آمن.

وتعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي واحدة من الشركات التابعة لبنك مصر، وتأسست عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي مصري وفقًا للمعايير الصادرة من البنك المركزي.

يسعى وان بنك (OneBank) إلى تقديم خدمات إلكترونية تساهم في تطوير الخدمات البنكية في مصر، كما أنه يهدف إلى تقديم منتجات مخصصة تناسب نمط حياة العملاء الحالي مع التقنيات والوسائل التكنولوجية العصرية.

بنك رقمي بخدمات إلكترونية

ويتميز وان بنك (OneBank) أيضًا بأنه أول بنك رقمي وهو ما يعني أنه سيقدم خدماته البنكية بأسلوب إلكتروني عن طريق تحديد شرائح العملاء المستهدفة والمنتجات المخطط إطلاقها من خلاله والتي تشمل استراتيجيات الأمن السيبراني وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقد أصدر البنك المركزي المصري في يوليو من العام الماضي معايير الترخيص والتسجيل للبنوك الرقمية وكيفية الإشراف والرقابة عليها. وتضمنت هذه المعايير أن يكون المساهم الأكبر بها بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال هو مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مشابهة.

هذا بالإضافة إلى أن يكون رأس المال المدفوع والمصدر 2 مليون جنيهًا مصريًا فأكثر، وذلك في حالة ممارسة كافة الأعمال البنكية مستثنيًا في ذلك تمويل الشركات الكبرى.

كما أتاحت معايير وقواعد البنك المركز إمكانية تمويل الشركات الكبرى بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيهًا مصريًا.

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