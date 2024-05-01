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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط مدفوعات البطاقات البنكية

صدى البلد

 

 قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، بحضور محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، حيث  قام حسام الدين عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية مع ملاك البابا، نائب رئيس  شركة فيزا و المدير العام للشركة في مصر، بحضور شهاب زيدان - رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات و التحول الرقمي ببنك مصر و  لفيف متميز من قيادات شركة فيزا و بنك مصر، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية في مجال مدفوعات الشركات، و توفير بدائل أمنة و عملية للتحكم في المدفوعات والاستفادة من الحلول الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.

وتهدف الاتفاقية التعاون الى تنشيط استخدام البطاقات التي تحمل شعار شركة فيزا للمؤسسات  وللشركات من عملاء بنك مصر بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك للتوسع في نشاط المدفوعات التي تتم من خلال البطاقات وتماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.


وصرح  محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "نثمّن عالياً شراكتنا الإستراتيجية المتميزة مع فيزا، ان بنك مصر بالغ الحرص على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات و الشركات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد محمد الاتربى أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، حيث يؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.

ومن جانبها قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر "يسعدنا أن نتعاون مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة في السوق كشريك لإطلاق منتجاتنا لحلول الأعمال التي ستساهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال في مصر. سوف تمكن هذه الاتفاقية المزيد من رواد الأعمال من عملاء بنك مصر من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية التي ستمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يمكنهم من التكيف مع التغيرات السوقية. تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيادة النمو الاقتصادي وتمكين الشركات بحلول مالية مبتكرة وآمنة وموثوقة، إيمانا منا بدور هذه الشركات في نمو عجلة الاقتصاد." 
 

ويقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على عملاء المؤسسات و الشركات ، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات كافة عملاء المؤسسات و الشركات  ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
 

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