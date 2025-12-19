قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
محافظة الإسكندرية تطلق قافلة الخير بنطاق حي العامرية أول

قوافل الخير بالإسكندرية
قوافل الخير بالإسكندرية
أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتنظيم قافلة جديدة ضمن مبادرة «قوافل الخير»، لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحرصًا من محافظة الإسكندرية على مد جسور التواصل مع المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين اليوم قافلة غذائية موسعة استهدفت توزيع مواد غذائية بمدرسة الفنار الابتدائية بمجمع الفنار التعليمي، بقرية النهضة، بنطاق حي العامرية أول، حيث تم توزيع عدد 750 عبوة مواد غذائية على الأسر والحالات الأشد احتياجًا، وذلك بعد إجراء فحص ميداني دقيق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة ومنضبطة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ مبادرة «قوافل الخير» بصفة دورية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المبادرة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها المحافظة، وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

الاسكندرية قوافل الخير محافظة الاسكندرية قافلة جديدة دعم الأسر الأكثر احتياجا

