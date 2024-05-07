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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

مى حلمى
مى حلمى

كشفت الإعلامية مى حلمى عن تفاصيل معرفتها بمقلب رامز جلال الأخير، الذى كان من المقرر أن يجمعها بالفنان محمد رشاد.

وقالت مى حلمى عبر برنامج et بالعربى : أنا بحب رامز جلال لكن لو هو بيقعد في السعودية أو الإمارات شهر أنا قاعدة هناك طول السنة فأكيد الكواليس هتكون عندي، لما كلموني طلبت رقم معين 25 ألف دولار، في ناس يا حرام مكنتش عارفة الموضوع إيه وهما قالولهم أنتوا تاخدوا بالمصري، أنا اللي فرق معايا الميزانية وإن هو ميبقاش برنامج مقالب، أنا في الأول اتقالي أنه مش برنامج مقالب، قلت استحاله مصدقش، سألتهم المفروض ألبس إيه بعتولي برنامج تاني حاجة مختلفة بيلعبوا لعبة، سألتهم عايزني ألبس كاجوال ليه، وبدأت أعمل بحث عن الموضوع طلع زي ما توقعت".

وأضافت مى حلمى : المقلب إن إنت تجيبلي حد أنا على خلاف معاه أنا استحاله أقوله صباح الخير دي وحشه في حقي جدا ولا أنا هقبلها ولا أنا مستنيه فلوس، ناس كتير جدا قالتلي كنتي روحتي وأخدتي الفلوس قلتلهم متلزمنيش أنا بعمل في نص ساعة إعلان بـ25 ألف درهم مش محتاجة الفلوس دي في أي حاجة والناس شاهدة على الكلام ده".

وأوضحت مى حلمى : البرامج دي مش هدفها صلح، كل مذيع بيهمه برنامجه والمشاهدة كل سنة هتبقى عايز تكون أعلى من اللي قبلها فاستحاله تقولي مصلحتي أهم من مصلحتك، وهو أنا صغيرة مستينة حد يصالحني على حد وإنت مين عشان تصالحني هو أنا معنديش أهل أو أصحاب هاجي اتصالح على الشاشات، كنت عملتها قبل كده وخدت فلوس كتير".

وانهت مى حلمى حديثها مؤكدة أنه كان سيتم استضافة رضا عبد العال بعد رفض الظهور مع محمد رشاد قائلة : خلصت أنا متهزأش ما عاش ولا كان اللي يعمل في نفسه كده عشان الفلوس مش محتاجاها".

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