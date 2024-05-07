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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة.. استعد لاختبارات القدرات إذا كنت ترغب في هذه الكليات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة


 

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير في المجلس، إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وأيضا إلغاء الاختبارات (المعرفية).
 

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الكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات 

 

وأوضح أنه سيستمر العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

بينما الكليات التي يشمل التقديم بها خوض اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).
• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها،بني سويف).
• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
• كليات التربية الرياضية.
• كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس
 

اختبارات القدرات الثانوية العامة والشهادات الثانوية امتحانات الثانوية

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