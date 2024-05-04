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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم العالي: منح أمريكية لتمويل مشروعات حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشجيع تمويل المشروعات البحثية التى تخدم خطة التنمية المستدامة فى المجالات الزراعية والصناعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التى تتوافق مع خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن، ورفع معدلات التنمية فى الدولة، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى خدمة قضايا المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يعد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المكتب الثقافى بواشنطن، الإعلان عن فتح باب التقدم للحصول على منح لتمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة وتحسين إنتاج الطعام وتعزيز الصحة العامة مقدمة من The conservation, food,and health foundation
ويتم فتح باب التقدم لهذه المنح للمنظمات غير الحكومية، وكذا للكليات والجامعات والمراكز البحثية فى إفريقيا والشرق الأوسط.

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وأوضح الإعلان أن المؤسسة المتقدمة للمنح تحصل على تمويل للمشروعات يتراوح بين (25_ 50) ألف دولار سنويًا، ولمدة عام أو عامين، وذلك وفقًا لخطة المشروع.
علمُا بأن التقديم مفتوح حتى الأول من شهر يوليو القادم.

لمزيد من التفاصيل حول برنامج المنح، برجاء الرجوع لموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
https://cdm.edu.eg/cdm/category/granting/scholarship-news/

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