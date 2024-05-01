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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:


د. أسعد علي أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الإسكندرية.
د. محمد أحمد حسن هيكل، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.
د. أماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.
د. نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
د. عفاف عبدالعزيز عبدالعزيز، عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا.
د. فاتن أحمد صديق أبوطالب، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة طنطا.
د. عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم جامعة طنطا.
د. أسامة حجازي عبدالسلام عبدالرحمن، عميدًا لمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية.

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