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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

صدى البلد

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 27 أبريل وحتى 3 مايو وكان على النحو الآتي:


1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

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إطلاق مسابقة شبابية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان بالجامعات

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التعليم العالي: تصميم مقررات دراسية في الذكاء الاصطناعي لطلاب أقسام اللغة العربية

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توقيع اتفاق لتشجيع الإبداع والابتكار في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة.. تفاصيل

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فرص تدريب في الشركات لطلاب الجامعات التكنولوجية.. التعليم العالي توضح جهود التأهيل لسوق العمل

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الجامعات التكنولوجية تشارك في سيمينار "الاقتصاد الأخضر والحماية البيئية" بالصين

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ختام فعاليات الهاكاثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة

2) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تفقد الوزير أحد مباني الكليات الجديدة المخطط الانتهاء من استكمالها خلال الأشهر القادمة، والذي يضم 12 معملًا، ومدرجين، و13 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية، فيما يضم المبنى الثاني المُخطط الانتهاء منه خلال عدة أشهر، 5 صالات للرسم الهندسي و6 معامل كمبيوتر، ومدرجين، و16 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية، وخلال جولته، ثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المجال الأكاديمي والبحثي والخدمي، مُشيدًا بحجم الإمكانيات والتجهيزات الحديثة المُزودة بها الجامعة لتقديم تجربة تعليمية وبحثية مُتميزة، والتي جعلت الجامعة مقصدًا لعدد كبير من الطلاب الوافدين.

3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، وخلال الاجتماع أشار الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية، وإجراء مزيد من اللقاءات والحوارات حول تدويل التعليم.

4) اختتم مجمع اللغة العربية فعاليات مؤتمره السنوي الدولي الـ (90)، والذى عقد تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: رؤى وتصورات واقتراحات"، بمشاركة العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المَعْنِيَّة باللغة العربية وأعضاء مؤتمر المجمع والأعضاء المراسلين من البلاد العربية والأجنبية، وخلال المؤتمر تم مناقشة؛ الدفاع عن اللغة العربية فى ضوء التحديات المعاصرة، وفى ظل توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشكلات الترجمة، وعدد من المصطلحات اللغوية والعلمية المُقدمة من اللجان العلمية المختلفة، وصور المحتوى الرقمي العربى على شبكة الإنترنت.

5) وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع  معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.


6) اختتم معهد بحوث الإلكترونيات فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، الذي أطلقه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشهد الهاكاثون، الذي استمر على مدار يومين، الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري، مشاركة واسعة من الشباب الموهوب من مختلف الجامعات المصرية، الذين تنافسوا على تقديم حلول مُبتكرة لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.


7) اختتمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، الذي نظمته ، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٨ أبريل ٢٠٢٤، بمشاركة ١٠ جامعات و٧ مدارس من إقليم وسط الصعيد، وأعرب الطلاب المُشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذا الأسبوع، وثمنوا جهود جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في تنظيم مختلف الفعاليات، التي شهدت تنافس وتعاون بين جميع الجامعات والمدارس.

8) نشرت مجلة (Nature) العالمية مقالة علمية عن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، تحت عنوان مشروع الجينوم المصري (The Egypt Genome Project)، وذلك في عددها الصادر بتاريخ ٢٩ أبريل، ويعد نشر هذه المقالة في مجلة (Nature) شهادة على جودة البحث العلمي الذي يتم إجراؤه في مصر، وتظهر هذه الدراسة قدرة العلماء المصريين على إجراء أبحاث علمية رفيعة المستوى على المستوى الدولي، كما أنها تُعد خُطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار.


 

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