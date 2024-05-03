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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق مسابقة شبابية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان بالجامعات

صدى البلد

شهد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، والذى انعقد في مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024؛ لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان بالجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية لمشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"، والتي تتم برعاية المجلس القومي للسكان، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة هيئة جون سنو.

وتهدف المسابقة إلى تمكين ورفع قدرات الشباب وحثهم على الإبداع وابتكار حملات التوعية مختلفة ومُبادرات مجتمعية رائدة لرفع مستوى الوعي العام حول قضايا السكان، وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا السكان والصحة الإنجابية والجنسية، حيث إن المسابقة تساعد على دراسة أعمق للمشاكل وإيجاد حلول أكثر فعالية.

وتشمل شروط التقديم في المسابقة، الطلاب المُلتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة في جميع المحافظات، مع تشجيع طلاب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية على المشاركة، وتقديم كل سُبل الدعم والتيسير للسماح لهم بالمشاركة.

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وتنص الشروط على أن يكون الفريق مكونًا من (3-5) أفراد، والسن من (18-24) عامًا، وإثبات سجل للمشاركة المدنية أو التطوع أو التحاق في أي نشاط مجتمعي غير أكاديمي "إن وُجد"، والاستعداد للالتزام ببرنامج السكان القومي ومدته 4 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الفصل الدراسي والامتحانات، وتوافق جداول التدريبات مع جداول المحاضرات بالجامعات للطلاب.

كما يتطلب الاشتراك في المسابقة أن يكون لدى الطالب الرغبة للعمل على فكرة إبداعية لحملة توعوية، أو مُبادرة مجتمعية لترويج قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، من خلال استخدام الوسائل المختلفة ومنها (الفنون، والموسيقى، والرياضة، والتكنولوجيا، وغيرها)؛ لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع، وتبلغ قيمة الجوائز 50 ألف للجائزة الأولى، و30 ألف للجائزة الثانية، و20 ألف للجائزة الثالثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن من أهم أولويات الوزارة الاهتمام بنشر الوعى بين طلاب الجامعات بالقضايا القومية، والمشكلات التي تواجه المجتمع، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024، يساهم في إتاحة الفرصة للشباب المُبدعين لعرض مواهبهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBObACYF0xspfVfracVxv-wo14vZaZrH1F1BCxV4iEdPNFw/viewform?pli=1

 

جدير بالذكر أن النسخة الأولى للمسابقة (2020 - 2021 )، تمت برعاية المجلس القومي للسكان، وبالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهدت مشاركة 40 جامعة مصرية حكومية وخاصة على مستوى 27 محافظة، وشارك فيها 64 طالبًا، حيث قام الطلاب بتشكيل 15 مجموعة مختلفة من الجامعات، ونجحوا في الوصول إلى 100 ألف شخص من الفئات المُستهدفة، من خلال الجلسات التوعوية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت النسخة الثانية للمسابقة كمُبادرة وطنية اعتمدت على 3 ركائز أساسية هي: تقديم المهارات والمعرفة، والدعم المالي، والتمكين والتواصل على المستوى الوطني من أجل فهم أفضل لرؤية مصر، وقد شهدت الإعلان عن فوز 4 فرق من أصل 7 فرق مشاركة، وجاءت على النحو التالي: حاز على المركز الأول فريق: "مش بالعدد" وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني فريق "حياة" وحصل على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فريق "خُطوة أمل" وحصل على جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه، وجاء في المركز الثالث مكرر فريق "أسرتك أمانة" وحصل على الجائزة فيمتها 10 آلاف جنيه.

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برج العرب الابتكار الشباب

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