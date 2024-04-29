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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خاص | توجيهات رئاسية.. التعليم العالي تكشف الاستفادة من تجارب كوريا وألمانيا في الجامعات التكنولوجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.
 

100 ألف دولار

قال الرئيس السيسي: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. ما جرحتش عن الكلام ده.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوى الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".
 


وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق و تجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل أيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"
 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس و الجامعات و اختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.
 

 شراكات مع الجامعات الأجنبية والاستفادة من التخصصات العلمية الجديدة

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه أحد مسارات التعليم العالي بتوجيهات الرئيس السيسي هو التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص وهو ما نواكب به الاتجاه العالمي المعاصر في التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص، كما أن هناك توجه أيضا لعقد شراكات مع الجامعات الأجنبية والاستفادة من التخصصات العلمية الجديدة .

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الاستفادة من التجارب الناجحة للتعليم التكنولوجي بدول أوربا وآسيا

 

وأضاف عبد الغفار،  في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه على سبيل المثال في الجامعات التكنولوجية تستفيد من تجربة كوريا الجنوبية وفي جامعات أخرى من التجربة الألمانية وبالتالي هناك حرص على الاستفادة من التجارب الناجحة في نماذج التعليم التكنولوجي في العالم.


وأشار إلى أنه أيضا يكون هناك اهتمام كبير بريادة الأعمال وتشجيعها ومن خلال توفير برامج ريادة الأعمال للطلاب لتدريبهم، وذلك لأنها تعد أحد التوجهات المعاصرة المهمة في مصر وعلاقتها المباشرة بالتنمية المستدامة ولذلك يوجد تشجيع للطلاب وبرامج تدريبية وبرامج مهنية تخصص لهم في مجال ريادة الأعمال لكي يتطرقوا لهذا المجال وينظرون للأفكار الابتكارية ويحصلوا على الخبرات التي تؤهلهم بعد التخرج ليكون الطالب لديه مشروعه الخاص بعد التخرج.

التخصصات العلمية الجديدة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات الجديدة توجيهات الرئيس السيسي جامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة ا

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