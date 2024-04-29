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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

صدى البلد

اختتمت فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٨ أبريل ٢٠٢٤، بمشاركة ١٠ جامعات و٧ مدارس من إقليم وسط الصعيد.

وفي ختام الفعاليات، نظمت الجامعة حفلًا تضمن تقديم فرقة الفنون الشعبية بأسيوط عرضًا موسيقيًا كما تم تكريم المُحكمين وطلاب الجامعات والمدارس المشاركة في مختلف المسابقات ( العلمية، الثقافية، الرياضية، الفنية).

وقدم الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، الشكر لجميع الجامعات والمدارس المُشاركة وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم الفعاليات، مشيرًا إلى أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه قدم الدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لكافة الجامعات والمدارس المُشاركة في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، مقدمًا التهنئة للطلاب الفائزين من مختلف الجامعات والمدارس بجميع المسابقات.

وأعرب الطلاب المُشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذا الأسبوع، وثمنوا جهود جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في تنظيم مختلف الفعاليات، التي شهدت تنافس وتعاون بين جميع الجامعات والمدارس.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد شهد مشاركة ١٠ جامعات وهي: (جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة أسيوط -  جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة سفنكس - جامعة بدر -  جامعة أسيوط الأهلية - الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فرع أسيوط - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط – الكلية التكنولوجية بوسط الوادي ويُمثلها معهد الري والمساحة، والمعهد العربي لتكنولوجيا الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية)، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من ٧ مدارس وهي: ( مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية العامة المشتركة - مدرسة أسيوط الجديدة الرسمية للغات - المدرسة الثانوية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط - مدرسة Futures للغات بأسيوط الجديدة - مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - مدرسة Stem - ومدرسة Smart).

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