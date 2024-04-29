عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة| الأعلى للجامعات يوضح موقف اختبارات القدرات لهذه الكليات.. تفاصيل

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير في المجلس، إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وأيضا إلغاء الاختبارات (المعرفية).

txt

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس

txt

بتمويل 15 ألف يورو سنويا.. فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

txt

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

txt

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار سنويًا.. اعرف التخصصات والجامعات المؤهلة لها

txt

بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها

txt

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

txt

طالب بالجامعة اليابانية يحصد المركز الأول بمسابقة الخطابة لـ«المبتدئين» ويفوز برحلة لـ«طوكيو»

txt

الهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية تشارك في دورة تدريبية في مجال التصنيع الرقمي بالصين

txt

السويس تستضيف مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية

txt

توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن استقبال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

وأوضح أنه سيستمر العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. 

الدكتور محمد أيمن عاشو الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس

بتمويل 15 ألف يورو سنويا.. فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار سنويًا.. اعرف التخصصات والجامعات المؤهلة لها

بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

طالب بالجامعة اليابانية يحصد المركز الأول بمسابقة الخطابة لـ«المبتدئين» ويفوز برحلة لـ«طوكيو»

الهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية تشارك في دورة تدريبية في مجال التصنيع الرقمي بالصين

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن رأيه في قرارات الجامعات الأمريكية من مظاهرات دعم غزة

القلب مش موجود.. منشور غامض لكهربا يثير التكهنات

الأعباء ضخمة.. الحكومة: التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن اللاجئين يكون وفق برامج

علي جمعة: هذه أسباب الوقوع في الكذب وشيوعه

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

الأهلي يكرم «رجال الطائرة» بعد الموسم التاريخي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ