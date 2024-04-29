لطلاب الثانوية العامة| الأعلى للجامعات يوضح موقف اختبارات القدرات لهذه الكليات.. تفاصيل

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير في المجلس، إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وأيضا إلغاء الاختبارات (المعرفية).

وأوضح أنه سيستمر العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.