مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار.. اعرف التخصصات والجامعات المتاحة بها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.



حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، للأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. ما جرحتش عن الكلام ده.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".





واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق و تجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل أيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس و الجامعات و اختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.





وحول التخصصات الجديدة بالجامعات وللتعرف على أهم التخصصات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة ، إنه ينصح دائما بالتحاق الطلاب بكليات الحاسبات المعلومات لأنها من أهم كليات العصر بالإضافة إلى تخصصات الذكاء الاصطناعي وبالتالي بدأت كل الجامعات تتوسع بها سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة.



كليات متاحة لطلاب الثانوية العامة 2024



وأشار كمال لصدى البلد أنه يأتي على رأس الجامعات المهمة على الساحة حاليا عي الجامعات التكنولوجية والتي توفر عمالة فنية متخصصة وبقدرات عالية جدا ، حيث توفر فني مدرب ومؤهل تأهيل عالي مما يفتح له سوق العمل والشركات ستتنافس للحصول على فني مثله.

وتابع: " أنصح بالتوجه لهذه الجامعات التكنولوجية ومن بعدها كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بعد الكليات والتخصصات الأساسية".

بينما قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التعليمي، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس إنه من المهم أن يتم توفير عدة شروط في البرامج الجديدة في الكليات حتى تصل إلى مستويات عالمية، بما يواكب وظائف المستقبل المطلوبة من سوق العمل العالمي.





وأشار إلى أنه يجب مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، من أجل دعم احتياجات الدولة والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا أنه يجب أن يتم أضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس ، حيث أن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي .



وتابع لصدى البلد: " الجامعات قامت بطرح برامج متخصصة للغاية والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما تساهم كثيرا في خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية .



وأوضح تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

