خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التخصصات الجديدة بمنظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن المنظومة تحافظ على التخصصات الجديدة وخاصة أن وزارة التعليم العالي تعاملت مع هذه التوجيهات بمنتهى الجدية.

استراتيجية التعليم العالي لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه كان أول ما قامت الوزارة به هو استحداث مسار جديد بالتعليم العالي المصري وهو الجامعات التكنولوجية وهو استجابة لاحتياجات السوق المحلي وحاليا يوجد 10 جامعات بالدولة كمان تشمل الخطة المستقبلية على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة محافظات الجمهورية وحاليا جاري الرفع المساحي بالأرض المخصصة لكل جامعة تمهيدا للإجراءات القادمة .

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تشمل على تخصصات تستجيب لاحتياجات المناطق الجغرافية الموجودة بها وتخصصات وفقا لكل جامعة تكنولوجية .



واستكمل الدكتور عادل عبد الغفار: المسار الثاني هو تطوير كليات الحاسبات الآلي وإضافة برامج جديدة لها منها برامج الذكاء الاصطناعي، والتوسع في كليات الحاسب والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية سواء بالحديث عن الجامعات الحكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو أفرع جامعات أجنبية أو معاهد من خلال زيادة العدد وإضافة التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وذلك بكل الجامعات المصرية".

وأوضح أن المسار الثالث هو التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص وهو ما نواكب به الاتجاه العالمي المعاصر في التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص ، كما أن هناك توجه أيضا لإحداث الشركات مع الجامعات الأجنبية والاستفادة من التخصصات العلمية الجديدة فعلى سبيل المثال في الجامعات التكنولوجية نستفيد من تجربة كوريا الجنوبية وفي جامعات أخرى من التجربة الألمانية وبالتالى هناك حرص على الاستفادة من التجارب الناجحة في نماذج التعليم التكنولوجي في العالم.

برامج ريادة الأعمال



وأشار إلى أنه أيضا يكون هناك اهتمام كبير بريادة الأعمال وتشجيعها وهو المسار الرابع من خلال توفير للطلاب برامج ريادة الأعمال لتدريبهم وذلك لأنها تعد أحد التوجهات المعاصرة الهامة في مصر وعلاقتها المباشرة بالتنمية المستدامة ولذلك يوجد تشجيع للطلاب وبرامج تدريبية وبرامج مهنية تخصص لهم في مجال ريادة الأعمال لكي يتطرقوا لهذا المجال وينظروا للأفكار الابتكارية ويحصلوا على الخبرات التي تؤهلهم بعد التخرج ليكون الطالب لديه مشروعه الخاص بعد التخرج.

السيسي يحث المصريين على تعلم التطور التكنولوجي

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.



حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".





واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق وتجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل إيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.