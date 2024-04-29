عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التخصصات الجديدة بمنظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن المنظومة تحافظ على التخصصات الجديدة وخاصة أن وزارة التعليم العالي تعاملت مع هذه التوجيهات بمنتهى الجدية.

 

استراتيجية التعليم العالي لتنفيذ توجيهات الرئيس  السيسي 

 

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه كان أول ما قامت الوزارة به هو استحداث مسار جديد بالتعليم العالي المصري وهو الجامعات التكنولوجية وهو استجابة لاحتياجات السوق المحلي وحاليا يوجد 10 جامعات بالدولة كمان تشمل الخطة المستقبلية على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة محافظات الجمهورية وحاليا جاري الرفع المساحي بالأرض المخصصة لكل جامعة تمهيدا للإجراءات القادمة .

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تشمل على تخصصات تستجيب لاحتياجات المناطق الجغرافية الموجودة بها وتخصصات وفقا لكل جامعة تكنولوجية .


واستكمل الدكتور عادل عبد الغفار: المسار الثاني هو تطوير كليات الحاسبات الآلي وإضافة برامج جديدة لها منها برامج الذكاء الاصطناعي، والتوسع في كليات الحاسب والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية سواء بالحديث عن الجامعات الحكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو أفرع جامعات أجنبية أو معاهد من خلال زيادة العدد وإضافة التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وذلك بكل الجامعات المصرية".

txt

لطلاب الثانوية العامة| الأعلى للجامعات يوضح موقف اختبارات القدرات لهذه الكليات.. تفاصيل

txt

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس

txt

بتمويل 15 ألف يورو سنويا.. فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

txt

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

txt

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار سنويًا.. اعرف التخصصات والجامعات المؤهلة لها

txt

بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها

txt

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

txt

طالب بالجامعة اليابانية يحصد المركز الأول بمسابقة الخطابة لـ«المبتدئين» ويفوز برحلة لـ«طوكيو»

txt

الهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية تشارك في دورة تدريبية في مجال التصنيع الرقمي بالصين

txt

السويس تستضيف مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية

وأوضح أن المسار الثالث هو التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص وهو ما نواكب به الاتجاه العالمي المعاصر في التخصصات البينية والتي تجمع بين أكثر من تخصص ، كما أن هناك توجه أيضا لإحداث الشركات مع الجامعات الأجنبية والاستفادة من التخصصات العلمية الجديدة فعلى سبيل المثال في الجامعات التكنولوجية نستفيد من تجربة كوريا الجنوبية وفي جامعات أخرى من التجربة الألمانية وبالتالى هناك حرص على الاستفادة من التجارب الناجحة في نماذج التعليم التكنولوجي في العالم.

برامج ريادة الأعمال


وأشار إلى أنه أيضا يكون هناك اهتمام كبير بريادة الأعمال وتشجيعها وهو المسار الرابع من خلال توفير للطلاب برامج ريادة الأعمال لتدريبهم وذلك لأنها تعد أحد التوجهات المعاصرة الهامة في مصر وعلاقتها المباشرة بالتنمية المستدامة ولذلك يوجد تشجيع للطلاب وبرامج تدريبية وبرامج مهنية تخصص لهم في مجال ريادة الأعمال لكي يتطرقوا لهذا المجال وينظروا للأفكار الابتكارية ويحصلوا على الخبرات التي تؤهلهم بعد التخرج ليكون الطالب لديه مشروعه الخاص بعد التخرج.

 

السيسي يحث المصريين على تعلم التطور التكنولوجي 

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.
 

حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".
 


واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق وتجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل إيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.

استراتيجية التعليم العالي التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التعليم العالى الذكاء الاصطناعي الجامعات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة| الأعلى للجامعات يوضح موقف اختبارات القدرات لهذه الكليات.. تفاصيل

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس

بتمويل 15 ألف يورو سنويا.. فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار سنويًا.. اعرف التخصصات والجامعات المؤهلة لها

بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

طالب بالجامعة اليابانية يحصد المركز الأول بمسابقة الخطابة لـ«المبتدئين» ويفوز برحلة لـ«طوكيو»

ترشيحاتنا

وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن الأسرى.. غدا

الخارجية الأمريكية: الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن ينتهي في المحكمة الجنائية الدولية

نائب رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تطور حضاري ومعماري

إعلام عبري: إسرائيل تقـ تل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني في طهران

متحدث الوزراء: الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين في المزاحمة من غير المصريين

مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ