بعد حديث الرئيس السيسي.. رسالة برلمانية لأولياء الأمور: طب وهندسة ليستا القمة

أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدة أنه يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.

فرص عمله في الداخل والخارج متاحة

وقالت “السيد” لـ"صدى البلد": إن شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة محدودة وهي طب أسنان وهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى داخل هذه الكليات ولكن الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية هي الآن في القمة، حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تكون فرص عمله في الداخل والخارج متاحة.

وعن المطالب بخفض التنسيق بسبب هبوط مجاميع الثانوية العامة قالت النائبة، إن نسب التنسيق في جميع الكليات تتراجع تلقائيا حال انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتابعت حديثها: “يجيب النظر إلى الكليات التي لها مجالات أخرى ليس بشرط هندسة او طب مش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها علي الحيط”.

ووجهت رسالة أخرى إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: اعلم جيدا قدر الأعباء التي تحملها الأهالي من أعباء مالية وجسدية وغيرها ولكن هناك عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز واحمد زويل وغيرهم وهناك مجالات اخرى في الحوسبة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها فرص عمل واعدة في المستقبل.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.



حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".



واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق وتجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل إيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.



وقد اعتمدت الجمهورية الجديدة على أهمية إدراك المصريين وفهمهم للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية مع الارتكاز على مكون المجتمع المصري، من خلال الاهتمام بالتعليم ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وطرح تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.

وشهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنشاء الجامعات الجديدة، والتي تعد نقلة نوعية هامة في مجالات التعليم العالي المصري، وبالتالي أصبحت مصر تواكب الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال التعليم.