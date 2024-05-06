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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد أمراض العيون: استقبال 31459 مريضًا وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معهد أمراض العيون يهدف إلى مكافحة أمراض العيون، وتقديم خدمة طبية على مستوى مُتقدم يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون.

وأشار إلى أن المعهد يُعد من المعاهد البحثية المُتميزة في منطقة الشرق الأوسط ذات الخبرة العملية العريقة في مجال مُكافحة أمراض العيون، موضحًا أن تزايد عدد المرضى المُستفيدين من الخدمات الصحية التي يُقدمها المعهد يؤكد على جدارته في خدمة المرضى.

ونوه بأن ذلك يأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لتلبية احتياجات المُجتمع المصري في جميع المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة.

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وفي هذا الإطا، أوضح د. مصطفى صلاح رئيس معهد أمراض العيون، أن المعهد قام بتجديد بروتوكول التعاون بين معهد بحوث أمراض العيون وكلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو، كما نفذ المعهد العديد من المشروعات البحثية ومن أهمها مشروع استخدام الاكسوزومات المُشتقة من الخلايا الجذعية كإستراتيجية لعلاج بعض أمراض العيون، ومشروع تطبيق الخلايا الجذعية في علاج اعتلال الشبكية السكري في النوع الأول من النموذج السكري.

كما شارك المعهد في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون، فضلًا عن توقيع شراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية بالخارج والداخل.

واستقبل المعهد العديد من الخبراء الأجانب من عدة دول، كما نظم المعهد المؤتمر الدولي السنوي في دورته السادسة عشر تحت عنوان "الإتجاهات الحالية والابتكارات في ممارسة طب العيون".

وناقش المؤتمر كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات العيون، فضلًا عن تدريب بعض الأطباء من خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه وذلك في التخصصات الدقيقة في مجال الطب والجراحة، وتدريب الأطباء المُتخصصين في الطب وجراحة العين وفق برنامج الزمالة المصرية.

وفي إطار اهتمام المعهد بالنشر الدولى، تم نشر (50) ورقة علمية على المستوى الدولي، كما عقد المعهد (43) دورة تدريبية بحضور 1218 مُتدربًا، بالإضافة الى عقد (12) دورة تدريبية بحضور 828 مُتدربًا، فضلًا عن تنظيم العديد من القوافل الطبية، وقد تم الكشف على ما يقرب من 2000 مواطن في كل قافلة، مع عمل ما يقرب من 200 جراحة بدون مقابل.

واستقبلت العيادات العامة خلال العام الماضي وحتى أبريل الجاري (31459) مواطنًا، واستقبلت العيادات التخصصية (70674) مواطنًا، وبلغت الفحوصات التشخيصية (12581)، وعدد اختبارات التحاليل (4180) اختبارًا، وبلغ عدد المرضى الداخلي (6898) مريضًا، وتم إجراء (7955) عملية.

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