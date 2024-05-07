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أخبار البلد

90 قافلة طبية و71 ألف حالة مستفيدة في عام .. تعاون بين الجامعات و"حياة كريمة"

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، فى جهودها لتنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، لافتًا للعمل باستمرار لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى خدمة البيئة المحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التى تواجه كل إقليم جغرافي.


وأشار الوزير إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي، والصحي، والاقتصادي، والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية فى مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.

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أوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من (يناير _ ديسمبر  2023)، تم تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية والأزهر، وبلغ عدد الحالات المستفيدة (71959).
كما نفذت الجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية شملت؛ تنظيم ندوات للمشاركة في المبادرة، وتنفيذ زيارات للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"، وقوافل توعوية، ومشاركة القادة الاجتماعيين في المبادرة، وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في مشروعات المبادرة، والتعريف بالإنجازات التي حققتها "حياة كريمة"، فضلًا عن  التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها الدولة، كما تم تقديم عدد من الندوات والمحاضرات فى إطار تكثيف جهود تثقيف الشباب بأهمية العمل التطوعي، وقيام الأسر الطلابية بالجامعات بالمشاركة فى المناسبات العامة والدينية، وتنفيذ مبادرات فرعية تحمل أهداف ومبادئ "حياة كريمة"، وبلغ عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة أكثر من 55 ألف طالب من مختلف الجامعات.

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