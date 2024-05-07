مصرع شاب وإصابة زوجته ونجليهما في انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب زوجته ونجليهما في انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط/أسوان الغربي ناحية مركز الغنايم.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط/ أسوان الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع " عبدالنور . م " ٣٩ عامًا، وإصابة زوجته " مادونا . ت . ح " ٣١ عامًا، ونجليهما " بارسينا. ع . م " ٨ أعوام، و " جرجس . ع . م " ٧ أعوام وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.