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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

نفوق 12 رأس ماشية
نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

اندلع صباح اليوم الأحد حريق بحظيرة مواشي بقرية كوم اسفحت مركز صدفا أسفر عن نفوق 12 رأس من الأبقار والجاموس دون وقوع خسائر بشرية. 


وتلقى اللواء وائل نصار،مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في حظيرة ماشية ملحقة بمنزل ملك " محمد . أ . ع " بقرية كوم اسفحت. 

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وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نفوق 12 رأس ماشية من الأبقار والجاموس وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجارة ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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