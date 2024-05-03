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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في اشتعال نار بحظيرة | نفوق 6 رءوس ماشية واحتراق فدان قمح بأسيوط

نفوق 6 رءوس ماشية
نفوق 6 رءوس ماشية واحتراق فدان قمح بأسيوط

اندلع حريق مساء اليوم الجمعة بحظيرة ماشية ومساحة من محصول القمح بقرية أولاد رائق التابعة لمركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية. 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في حظيرة ماشية ومساحة من محصول القمح بقرية أولاد رائق. 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بحظيرة ماشية ملك " حمدي . ع . ر " وامتدت النيران إلى مساحة من زراعات القمح.


أسفر الحريق عن نفوق 6 رءوس ماشية واحتراق مساحة تقرب على فدان من زراعات القمح ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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