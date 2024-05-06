إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي أمام كوبري المندرة بمركز منفلوط في أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص حادث تصادم سيارة ملاكي رقم "5214 ي م ر" وأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز رقم "4617 ى ف د".

وأسفر الحادث عن إصابة " أحمد.م" 12 عاما، و"ادم.ع" 14 عاما، و"حسن.م" 14 عاما، و"محمد.ص" 16 عاما، و"احمد.ص" 15 عاما، و"عدى.ا" 13 عاما، و"احمد.ج" 48 عاما.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.