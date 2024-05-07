صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

تأشيرات متنوعة تصدرها السعودية وفقا لضوابطها وقوانينها،أبرزها السياحية و الشخصية و التجارية والزيارة ،والتي قد يتخذها البعض في مصر كثغرة لأداء فريضة حج 2024 ، عبر السفر بتأشيرات خارج منظومة تأشيرات الحج المصرية.



ويدق صدى البلد ناقوس الخطر ،الذى قد يحدث نتيجة لجوء بعض الأشخاص إلي السفر بتأشيرات زيارة أو أنواع تأشيرات أخري ،لأداء فريضة حج 2024 ،رغم التقيد من الجانب المصرى والسعودي ،والذى قد ينذر بأزمة مرتقبة لتكدس الأعداد خلال فترة الحج.



وفى إطار ذلك تحدث صدى البلد مع أصحاب شركات السياحة للوقوف على تطورات القصة الكاملة ، لعرض الرؤية المهنية لوقف نزيف المشكلات المتوقع حدوثها في موسم حج 2024 .

توقعات بـ عدد ضخم خارج الحج النظامى



توقع إيهاب عبدالعال عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، بعدد ضخم من الحجاج المصريين غير النظاميين ، وهو ماينذر بمشكلة قد تظهر على السطح خلال موسم حج 2024 ،مما يسبب أزمة طاحنة للسعودية من قبل مصر.

إيقاف إصدار بار كود العمرة



أوضح إيهاب في تصريح لـ"صدى البلد" ، أننا قمنا باتخاذ قرار في اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة ،بإيقاف إصدار بار كود العمرة ،بالإضافة إلى إجراءات أخري سيتم إصدارها لإيقاف السفر على الحجاج "غير النظاميين" .



حذر عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة ، المواطنين من السفر بتأشيرة زيارة أو تجارية أو شخصية أو أي أنواع أخري والتي قد توقعهم في مشكلات ،وفى ذات الوقت ستتعرض شركات السياحة التي تنفذ برامج الحج لـ "الحجاج غير النظاميين" بقرارات وجزاءات تصل إلى حد الغلق.

أزمة وتكدس



وأشار علاء الغامري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا ، نتيجة لإنفتاح الجانب السعودي في إصدار التأشيرات المختلفة ، قد يحدث أزمة وتكدس نتيجة زيادة عدد الحجاج غير النظاميين ، مقترحا إيقاف مؤقت للتأشيرات في فترة الحج او إعطاء مدة صلاحية .

حج بطريقة غير نظامية



إستكمل الغمري قائلا لـ"صدى البلد": إن حصل المواطن على التأشيرة سواء زيارة أو تجارية ،لا يمكن ترحيله نظرا لصلاحية تأشيرته ،ولكننا ننذر من مسلسل الحج بطريقة غير نظامية بتلك التأشيرات ،والتي كانت منها حالات موسم الحج الماضي رغم صعوبة ومشقة حجهم دون أتوبيسات أو حتى خيام .

آلاف الحجاج غير النظاميين



أعرب عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا ، عن قلقه المتوقع من تكدس الحجاج غير النظاميين ،رغم إعلان الجانب السعودى من تشديد إجراءات حج 2024 ، متوقعا أن يكون هناك أعداد ضخمة بالآلاف من الحجاج المصريين غير النظاميين هذا الموسم.



واستطرد قائلا : إن منع إصدار بار كود العمرة جزء من الحل ولكن قد يلجأ المسافرون من الحجاج غير النظاميين إلى طرق أخري عبر السفر لدول أخري ثم الذهاب إلى السعودية لأداء الفريضة خاصة إن حصل على تأشيرات صالحة غير تأشيرة الحج.

معاقبة الشركات المخالفة



ولفت أن مايحدث الآن هو التضييق على تلك المحاولات من سفر الحجاج غير النظاميين ،وهناك تشديد بمعاقبة أي شركات سياحة تصدر باركود للحجاج غير النظاميين .

الحلقة الأضعف

ووصف أن شركات السياحة هي الحلقة الأضعف في منظومة سفر الحجاج غير النظاميين ، وهى المتضررة من سفرهم ،مطالبا بإجراءات رادعة لوقف السفر العشوائي للحج.

خروج العملة



نوه أنه بسفر الحجاج غير النظاميين ، ستخرج العملة الصعبة سواء من الريال أو الدولار من مصر ، وعلينا ضبط الأمور لنشهد موسم حج ناجحا .

يذكر أن رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وفي هذا الإطار، تقوم، الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية، حالياً، بالتحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علماً بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.