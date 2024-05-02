حج 2024 | إحذر إصدار تأشيرة الزيارة في هذا التوقيت

حج 2024 أهم مايبحث عنه المصريين خلال الفترة الراهنة ، إستعداد لزيارة السعودية عبر شركات السياحة المصرية أو بعض من المنفذين لبرامج حج هذا العام ،ولكن هناك تحذيرات خاصة في هذا الشأن يجب عليك معرفتها.



يسافر المصريين إلى المملكة العربية السعودية بعدة أنواع من التأشيرات ما بين العمرة والحج والتجارية و الزيارة ، عن طريق شركات السياحة أو بدونها ،ولكن تتغير إجراءات السفر خاصة في موسم حج 2024 هذا العام ويكون له ضوابطه التي تسيير شئونه.



تحذيرات من توقيت التأشيرة



وننوه هنا عبر تقريرنا ، أن هناك بعض الشركات التي خالفت ضوابط وزارة السياحة والآثار ، بشأن موعد عودة رحلات السفر من السعودية عبر إصدار تأشيرة زيارة يعود تاريخ رجوع المسافرين في شهر يوليو المقبل أي بعد إنتهاء موسم حج 2024 وهو مايعد الوقوع في مخالفة.



وإتخذت وزارة السياحة والآثار إجرائتها في المطار ، بإجراء تحقيق للتأكد من صحة المخالفة وحال ثبوتها سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ،وفقا لقانون عمل شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية ، وفى إطار ضبط منظومة حج 2024 .



الجدير بالذكر أن أصدرت وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة والآثار في مصر ، تعليمات بعدم السماح لرحلات حج 2024 بتأشيرة الزيارة ،ومن يحج هذا العام لحاملي تأشيرة الحج فقط .