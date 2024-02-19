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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج (1445- 2024)

البعثة الطبية للحج
البعثة الطبية للحج

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

في مستهل فعاليات القرعة، أكدت  وزارة الصحة والسكان  تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، موضحًا أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر الطبية، والمستلزمات الطبية والأدوية. 
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وزارة الصحة والسكان أكد ت أن معايير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.

وكشف "عبدالغفار" أنه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، مشيرًا إلى أن  البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

الصحة تكشف  إجمالي المتقدمين لبعثة الحج

وأوضح "عبدالغفار" أن إجمالي المتقدمين لبعثة الحج من كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بلغ ٧ آلاف و ٣٠٥، وانطبقت الشروط على ٦ آلاف و٢٢٤ في التخصصات المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة لهذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات،  صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

الصحة

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