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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى عليها.. قرار عاجل بشأن أولى جلسات قضية طفلة مدينة نصر

أسرة طفلة مدينة نصر
أسرة طفلة مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر جانيت جمعة بعد الاعتداء عليها في حديقة عامة خلف منزلها في مدينة نصر، لجلسة 9 مايو.

تفاصيل قضية طفلة مدينة نصر

قال عامل الدليفرى المتهم بمواقعة طفلة مدينة نصر وإنهاء حياتها: “بعد ما اعتديت عليها وهي صاحية خلصت عليها وخنقتها وبعدها اعتديت عليها تاني وهي ميتة، وده فضل حوالي ساعتين ولقيت ناس جايين ناحية الجنينة من بعيد”.

وأضاف المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: “في الوقت ده خربت وسبت البنت على الأرض وبعدها مشيت عادي وطلعت شقتي، وبعد مرور نصف ساعة تقريبا لقيت الحكومة بتخبط على الباب وعشان أنا عايش مع أخويا لوحدنا هو فتح لهم الباب وبعدها أخدوني على القسم”.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بعد مناقشة والدة الطفلة عن ظروف اختفاء ابنتها وفحص المترددين على العقار محل سكنها في توقيت معاصر لتوقيت حدوث الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفري تعطل به المصعد، حيث كشف حارس العقار عن هويته.

وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: “أنا عندى ميول جنـ ـسية، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها”.

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: “عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قولت عندي ميول للحاجات دي”.

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة طفلة مدينة نصر، والتي اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

مع دقات الساعة 6 مساءً، خرجت طفلة مدينة نصر - جانيت - حتى تلهو برفقة شقيقتها وأطفال الجيران، داخل العقار الذي تقطن به، وأثناء ذلك قامت شقيقتها بالدخول إلى الحمام، واستغل المتهم ذلك وقام باستدراجها إلى شقته واعتدى عليها، ثم وضعها في حقيبة وخرج بها من العقار محل الواقعة متوجها إلى حديقة عامة.

في هذه الأثناء كانت أسرة طفلة مدينة نصر قد بدأت البحث عنها، حيث حاول والدها البحث عنها في كل مكان بالعقار ثم خرج إلى الشارع يسأل المتواجدين، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل حتى قام بالبحث عنها في المناطق المحيطة إلى أن عثر عليها ملقاة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 بالقرب من المنزل عارية من الجزء السفلى.

قصة طفلة مدينة نصر - جانيت - تضمنت العديد من المفاجآت، حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل دليفري بأحد المطاعم الشهيرة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها، ثم جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان طفلة صغيرة داخل إحدى الحدائق في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مسرح الواقعة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان طفلة صغيرة بدون ملابس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة جانيت طفلة مدينة نصر

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