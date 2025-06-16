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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إنتر ميامي: كنا الأفضل ولكن الحظ لم يكن من نصيبنا في تحويل الفرص لأهداف

انترميامي
انترميامي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات ماسكيرانو مدرب انتر ميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق:"ماسكيرانو مدرب انتر ميامي: كنا الأفضل اليوم ولكن الحظ لم يكن من نصيبنا في تحويل الفرص لأهداف".

وتتواصل اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي افتتحت بمواجهة قوية جمعت الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي رغم سيطرة الأهلي وإهداره لعدة فرص، من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن “تريزيجيه” وتصدى لها الحارس الأمريكي.

الأهلي يبحث عن إنجاز جديد في مشاركته العاشرة

يخوض الأهلي البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما شارك 9 مرات سابقة بالنظام القديم، ونجح خلالها في تحقيق الميدالية البرونزية أربع مرات أعوام 2006، 2020، 2021، و2023. ويشارك الأهلي في النسخة الحالية ممثلاً للقارة الإفريقية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا، ويأمل في تحقيق نتائج مميزة ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مواعيد مباريات دور المجموعات – بتوقيت القاهرة

  • الإثنين 16 يونيو
    1:00 صباحًا – بالميراس × بورتو
    5:00 فجرًا – بوتافوجو × سياتل
    10:00 مساء – تشيلسي × لوس أنجلوس
  • الثلاثاء 17 يونيو
    1:00 صباحًا – بوكا جونيورز × بنفيكا
    4:00 فجرًا – فلامنجو × الترجي
    7:00 مساء – فلومينينسي × دورتموند
    10:00 مساء – ريفر بليت × أوراوا
     

مباراة الأهلي القادمة في دور المجموعات

يلتقي الأهلي مع بالميراس يوم الخميس 19 يونيو الساعة 7:00 مساءً في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثانية، بينما يختتم مبارياته في المجموعة يوم الثلاثاء 24 يونيو الساعة 4:00 فجرًا أمام بورتو البرتغالي.
 

ختام دور المجموعات


 

من المقرر أن يختتم دور المجموعات فجر الجمعة 27 يونيو بمواجهات قوية أبرزها الهلال × باتشوكا وريال مدريد × سالزبورج


 

انترميامي الاهلي الزمالك

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