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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جذابة.. تعليق مفاجئ من إنريكي بعد اكتساح أتلتيكو مدريد

لويس إنريكي
لويس إنريكي
محمد السعيد

علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على الفوز الساحق لفريقه على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، أمس الأحد، في الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية.

وقال إنريكي في تصريحات نقلها موقع ناديه: “أشعر أن المباراة كانت أصعب مما توحي به لوحة النتائج، كان الجو حارًا جدًا، لكننا سعداء ونواصل مسيرتنا الإيجابية”.

وأضاف: “كانت مباراة رائعة، أما الأجواء؟ لقد استمتعنا بها حقًا، إنه لأمر إيجابي للغاية أن نشعر بهذا الشعور، وأن نشعر بدعم الجماهير، علينا أن نواصل المشوار، علينا أن نتحسن ونحافظ على هذا الزخم، إنها بطولة مختلفة، لكنها جذابة للغاية”.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد


جاءت رباعية باريس سان جيرمان عن طريق فابيانو رويز وفيتور فيريرا وسيتي مايولو ولي كانج إن في الدقائق 19، 45+1، 87، 90+7.

وشهدت الدقيقة 78، حصول كيليمنت لنجليه مدافع أتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء.

وتضم المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية كل من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

إنريكي باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية لويس إنريكي

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