أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

هناك عدة أمراض تصيب الأظافر وتتسبب في العدوى البكتيرية. وفيما يلي بعض الأمراض الشائعة للأظافر وأسبابها، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

أمراض الأظافر

أمراض أظافر

التهاب الأظافر (Paronychia): يحدث التهاب الأظافر نتيجة للعدوى البكتيرية أو الفطرية. قد يحدث التهابًا في الجلد المحيط بالأظافر (اللفاف الظفري) أو في الأنسجة تحت الظفر. يمكن أن تحدث هذه العدوى بسبب التعرض للجروح أو القطع الصغيرة في الجلد بالقرب من الأظافر.



التهاب الأظافر العارض (Acute Paronychia): يحدث بشكل عادة نتيجة للجروح أو التهابات الجلد حول الأظافر. قد يحدث هذا التهاب نتيجة للتعرض للبكتيريا مثل العقديات العنقودية (Staphylococcus aureus) أو العقديات العنقودية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).



التهاب الأظافر المزمن (Chronic Paronychia): يحدث بشكل عادة نتيجة للتعرض المستمر للرطوبة والتهيج. قد يكون للعوامل الفطرية أو البكتيرية دور في حدوث هذا التهاب.



التهاب الأظافر الجرثومي (Pyogenic Granuloma): يحدث بسبب الإصابة بالجروح أو الصدمات في الأظافر. يمكن أن ينتج هذا التهاب عن العدوى البكتيرية.



التهاب السرج (Felon): يحدث نتيجة للعدوى البكتيرية في نسيج الأظافر والأنسجة المحيطة بها، قد ينتج عن جروح أو التهابات في الجلد المحيط بالأظافر.



من الأهمية بمكان الحفاظ على نظافة الأظافر وحولها وتجنب الإصابة بالجروح. إذا كنت تشك في وجود عدوى بكتيرية في الأظافر، يفضل استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتوجيه العلاج المناسب