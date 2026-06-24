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المؤسسات المالية العالمية تخفّض توقعاتها لمستقبل الذهب.. ما الجديد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المؤسسات المالية العالمية تخفّض توقعاتها لمستقبل الذهب.. ما الجديد؟

الذهب
الذهب
آية الجارحي

خفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الذهب.

من بين هذه المؤسسات «دويتشه بنك» الذي خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

هبوط جديد شهدته أسعار الذهب، مُتأثرة بالضغوط العالمية الناتجة عن تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار صعود عوائد السندات.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بنحو 125 جنيهًا، مُسجلاً الآن 5825 جنيهًا، في يوم واحد.

فيما هبط سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 46.600 ألف جنيه بتراجع بلغ 960 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقدّم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4136 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5006 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5849 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6674 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ، 46.720 ألف جنيه

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