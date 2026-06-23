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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوزي كان ملاك من الجنة ...أول تعليق من أرملة كريم عبد العليم بعد وفاته في حادث مروع

الراحل كريم عبد العليم
الراحل كريم عبد العليم
ميرنا محمود

وجهت ميرنا الاشقر أرملة الفنان الشاب الراحل كريم عبد العليم رسالة مؤثرة، بعد رحيلة في حادث سير أليم منذ أيام .

وكتبت ارملة كريم عبد العليمعبر فيسبوك:
لسه مش قادرة اكتب عنك يا نور عيني.. بس بعمل ده علشان كل الدنيا تدعيلك وتدعيلي.. انا حبيبي جوزي كان ملاك من الجنة وشهيد.. دعواتكم هتوصلني ارجوكم .

وفاة كريم عبد العليم

وكان قد نعى الفنان حسام داغر الفنان الشاب كريم عبد العليم، الذي توفي  إثر تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد، معربًا عن صدمته الكبيرة لرحيله المفاجئ.

وكتب حسام داغر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك يا كريم.. مش مصدق وأنا بكتب الكلام ده.. الممثل الشاب كريم عبد العليم كان طالب عندي في استوديو الممثل وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، في ذمة الله. توفي من شوية بعد ما عربية صدمته في الشيخ زايد، وتوفي في المستشفى".

وأضاف أن الراحل كان يتمتع بموهبة كبيرة، قائلًا: "لسه فرحك كان في شهر يناير يا حبيبي.. يا شقيان يا ممثل عظيم وشاطر.. عرفتك من أول مسلسل حضرة العمدة، وشفت موهبتك، وبعدها بقيت طالب عندي وشفت حجم موهبتك الكبيرة".

وأشار "داغر" إلى أن كريم عبد العليم كان من المتفوقين خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على عدة جوائز، كما شارك في الفيلم القصير "بوتيتو" الذي حقق انتشارًا واسعًا.

واختتم حسام داغر نعيه بكلمات مؤثرة، قائلاً: "ليه يا ربي وجع القلب ده.. ربنا يصبرني ويصبر أهلك وزوجتك ويرحمك يا حبيبي يا كريم.. يا عريس الجنة".

ميرنا الاشقر كريم عبد العليم الراحل كريم عبد العليم ارمله كريم عبد العليم

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