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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثمان الفنان كريم عبد العليم بمسقط رأسه في الغربية| صور

الجنازة
الجنازة
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم اتشاح المئات من الأسر والعائلات بالسواد عصر اليوم خلال  تشييع الأهالي والمواطنين في مشهد جنائزي مهيب لجثمان الفنان الراحل كريم عبد العليم إلى مثواه الأخير، في موكب جنائزي مهيب انطلق من مسجد عوارة، وسط بكاء  وانهيار  لأفراد عائلته وأصدقائه.

كان الفنان الشاب كريم عبد العليم قد لقي مصرعه إثر حادث مروري بطريق الواحات، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث كاملة.

وكشف الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سبب وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم، وقال حسام داغر في منشور مؤثر: "الله يرحمك يا كريم.. مش مصدق وأنا بكتب الكلام ده.. الممثل الشاب كريم عبد العليم كان طالب عندي في استوديو الممثل، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في ذمة الله".

وكشف داغر عن سبب الوفاة مشيرًا إلى أن سيارة صدمت الراحل في منطقة الشيخ زايد، ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

محافظة الغربية الفنان كريم عبد العليم اخبار الغربية

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