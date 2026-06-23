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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

ميدو
ميدو
يسري غازي

تعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

تحت الملاحظة

خضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.

أول رد من شقيق ميدو

أكد تامر وصفي، شقيق أحمد حسام ميدو، في تصريحات خاصة، أن ما تردد بشأن تعرض نجم الزمالك السابق لجلطة في المخ غير صحيح.

وأوضح وصفي أن ميدو تعرض لارتفاع شديد في ضغط الدم، بالإضافة إلى أزمة تنفسية استدعت وضعه تحت الملاحظة الطبية لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ.

وأضاف أن ميدو غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مختتمًا حديثه بقوله: "الحمد لله، حالته مستقرة وبخير".

تأييد حبس نجل ميدو

كانت محكمة جنح الطفل المستأنف، بقبول الاستئناف المقدم من ابن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق شكلا، ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم السابق.

وتقدم طاقم دفاع نجل ميدو باستئناف على الحكم الصادر فى حقه بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف.

فيما حضر نجل لاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتم إيداعه فى حجز المحكمة لحين صدور القرار، والذى من المحتمل أن يصدر حكما فيها أمس الإثنين.

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