فرح شعبان تخطف الأنظار بالأخضر الزمردي بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة | شاهد

خطفت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية، جمعت بين البساطة واللمسات العصرية، حيث ظهرت بفستان باللون الأخضر الزمردي الذي يُعد من أبرز ألوان الموضة هذا الموسم، ليمنحها حضورًا لافتًا وإطلالة مفعمة بالحيوية والأناقة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان فستانًا بتصميم ناعم من القماش المضلع، تميز بياقة كلاسيكية وأزرار ذهبية في مقدمة التصميم، وهو ما أضفى لمسة من الرقي والفخامة على الإطلالة.. كما جاء الفستان بقصة تبرز رشاقتها بأسلوب أنثوي أنيق بعيدًا عن المبالغة.

واختارت فرح شعبان تنسيق إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الناعمة، حيث ارتدت عدة أساور وخواتم متناسقة مع عقد ذهبي متعدد الطبقات، ما أضاف لمسة من الأناقة العصرية دون أن يفقد اللوك بساطته.

فرح شعبان

مكياج فرح شعبان

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية أبرزت ملامح وجهها، مع التركيز على العيون من خلال الرموش الكثيفة وتحديد العين بشكل ناعم.

فرح شعبان

كما اختارت أحمر شفاه بدرجات النيود الوردية التي منحتها مظهرًا ناعمًا وجذابًا.

فرح شعبان

وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ويفي ناعمة، مع تدرجات لونية بين البني والأشقر أضافت مزيدًا من الحيوية والجاذبية للإطلالة.

فرح شعبان

اللون الأخضر يتصدر موضة صيف 2026

وعكس اختيار فرح شعبان للون الأخضر الزمردي أحدث اتجاهات الموضة لصيف 2026، إذ يُعد من الألوان التي تمنح المرأة إطلالة أنيقة ومشرقة، كما يتناسب مع مختلف ألوان البشرة ويعكس الإحساس بالانتعاش والحيوية.

فرح شعبان

ونالت إطلالة فرح شعبان إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها وقدرتها على اختيار إطلالات تجمع بين الرقي والبساطة في الوقت نفسه.