عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علم فلسطين يرفرف في حفل تخرج طلاب جامعة ميشيجان الأمريكية| شاهد

صدى البلد

نظّم عشرات الطلاب من جامعة ميشيجان تظاهرة داعمة لـ فلسطين، خلال حفل تخرجهم، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية الأخرى لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.
 

txt

"زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية والأكبر في الشرق الأوسط |شاهد

txt

جاهز لاستقبال الزائرين.. الانتهاء بنسبة 100% من تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة|فيديو

“لا يمكنكم الاختباء.. أنتم تمولون الإبادة الجماعية”

ورفع مجموعة من الطلبة العلم الفلسطيني وتوشحوا الكوفية فوق ملابس التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين شعارات مناهضة لـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهتفوا "أيها الحكّام.. لا يمكنكم الاختباء! أنتم تمولون الإبادة الجماعية".

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وإثر ذلك، تدخل أمن الجامعة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنصة، فيما أعلن مكتب العلاقات العامة بالجامعة عدم اعتقال أي طلاب في الحادث.

وتظهر الصور من حفل التخرج أن الطائرات رفعت أيضًا لافتات كُتب على إحداها "اسحبوا الاستثمارات من إسرائيل الآن! حرروا فلسطين".
 

فلسطين جامعة ميشيجان قطاع غزة غزة صدى البلد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

أكلة تجلب لك الشؤم وتحرمك البركة والخير وتضيق الرزق.. احذر كل أنواعها

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

موضوعات متعلقة

"زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية والأكبر في الشرق الأوسط |شاهد

الظلام يهدد عشرات الآلاف بسبب الثلوج الكثيفة في روسيا.. شاهد

إنقاذ سائح ألماني مسن سقط على جبل في جنوب إيطاليا|فيديو

جاهز لاستقبال الزائرين.. الانتهاء بنسبة 100% من تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة|فيديو

البابا تواضروس: فيلم السرب كشف عن تفاصيل مهمة من تاريخ مصر

البابا تواضروس: حصولي على الدكتوراه الفخرية من الجامعة العربية مفاجأة بالنسبة لي

البابا تواضروس الثاني: قراءة تهنئة الرئيس السيسي في جميع الكنائس

في ذكرى رحيله.. نجل الشيخ الطبلاوي: والدي أوصانا بحب بعضنا البعض وبتقوى الله|فيديو

ترشيحاتنا

بعد قليل.. بدء جلسات محاكمة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير

شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

وسائل إعلام إنجليزية تكشف حدوث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية

الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين | 7 شروط للمشاركة والجوائز كبيرة

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

بإمكانيان هتبهرك وسعر على قد الإيد.. أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ