علم فلسطين يرفرف في حفل تخرج طلاب جامعة ميشيجان الأمريكية| شاهد

نظّم عشرات الطلاب من جامعة ميشيجان تظاهرة داعمة لـ فلسطين، خلال حفل تخرجهم، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية الأخرى لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.



“لا يمكنكم الاختباء.. أنتم تمولون الإبادة الجماعية”

ورفع مجموعة من الطلبة العلم الفلسطيني وتوشحوا الكوفية فوق ملابس التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين شعارات مناهضة لـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهتفوا "أيها الحكّام.. لا يمكنكم الاختباء! أنتم تمولون الإبادة الجماعية".

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وإثر ذلك، تدخل أمن الجامعة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنصة، فيما أعلن مكتب العلاقات العامة بالجامعة عدم اعتقال أي طلاب في الحادث.

وتظهر الصور من حفل التخرج أن الطائرات رفعت أيضًا لافتات كُتب على إحداها "اسحبوا الاستثمارات من إسرائيل الآن! حرروا فلسطين".

