عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يؤيد موقف القاهرة البطولي والتاريخي لتحقيق سلام فلسطين

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل تأييده التام للموقف المصري المُشرف والقوي في مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة. 

 

ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد

وإذ يؤيد الحزب موقف الدولة المصرية الثابت ودعوة كافة أطراف الأزمة الراهنة الي ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد ، وإذ يستنكر الحزب خطورة التصعيد الحالي من الجانبين وما يترتب عليها من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة.

 

ويُحمّل حزب المصريين الأحرار الجانب الإسرائيلي  المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم وسط صمت مُخزي من المجتمع الدولي.

كما يدين الحزب استهداف حماس كرم أبو سالم تلك العمليات التي تعرقل مساعي التوصل إلى حلول سلمية عادلة وهو اضرار بالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وندعوها إلي إعادة النظر في مواقفها وتغليب لغة الحوار والتفاوض للتوصل إلي حلول.

 

وإذ يشدد الحزب على ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات واستئناف الجهود الدبلوماسية البناءة التي ترنو إليها الدولة المصرية الحريصة على القضية واشقائنا في غزة .

كما يُثمن حزب المصريين الأحرار رئيساً وقيادات واعضاء جهود مصر العظيمة وقيادتها الرشيدة في بذل كل ما يلزم لاحتواء الأزمة من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، بالإضافة لدور الوفد الأمني المصري في العمل الدؤوب على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

 

كما يُؤكد الحزب أن الدولة المصرية العظيمة مازالت تفتح معبر رفح بشكل طبيعي لضمان استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعملها الدوؤب لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

يُؤكد حزب المصريين الأحرار على إيمانه الراسخ بأنّ السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو الحزب إلي ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم مساعي مصر الرامية إلى تحقيق هذا الهدف المنشود.

 

وأخيراً يُجدد الحزب ثقته الكاملة في القيادة المصرية الحكيمة وعلي رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة خطواته ومساعيه المخلصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

رئيس الحركة الوطنية يدين تهديدات إسرائيل لإبـ ــادة الفلسطينيين في رفح

حزب "المصريين" يحذر من خطورة اجتياح رفح.. ويؤكد: مصر باقية على العهد والوعد

بعد واقعة فتاة قنا.. عقوبات رادعة تواجة هؤلاء بسبب الابتزاز الإلكتروني

السجن والغرامة.. مصير سارق الأطفال حديثي الولادة وفقا للقانون

بعد حملات المقاطعة الأخيرة.. رسالة برلمانية للحكومة بشأن أسعار اللحوم والدواجن

برلماني عن حملات مقاطعة اللحوم: تجبر تجار الأزمات على خفض الأسعار

حملات مقاطعة وإفراجات جمركية.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم في مصر

انخفاض أسعار اللحوم في مصر.. نواب: الإفراجات الجمركية وحملات المقاطعة وتحرير سعر الصرف السبب الرئيسي

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن استمرار محادثات الهدنة بغزة ويوضح موقفه من إغلاق الجزيرة

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

رئيس الوزراء البريطاني: قلقون بشدة من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي: رفض حماس للخطوط العريضة بالمفاوضات يلزمنا ببدء العملية في رفح

الأمم المتحدة: اجتياح إسرائيل المحتمل لمدينة رفح سيكون "مجزرة كاملة"

اليونيسف: كارثة أخرى تنتظر 600 ألف طفل فلسطيني في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ