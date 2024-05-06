المصريين الأحرار يؤيد موقف القاهرة البطولي والتاريخي لتحقيق سلام فلسطين

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل تأييده التام للموقف المصري المُشرف والقوي في مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة.

ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد

وإذ يؤيد الحزب موقف الدولة المصرية الثابت ودعوة كافة أطراف الأزمة الراهنة الي ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد ، وإذ يستنكر الحزب خطورة التصعيد الحالي من الجانبين وما يترتب عليها من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة.

ويُحمّل حزب المصريين الأحرار الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم وسط صمت مُخزي من المجتمع الدولي.

كما يدين الحزب استهداف حماس كرم أبو سالم تلك العمليات التي تعرقل مساعي التوصل إلى حلول سلمية عادلة وهو اضرار بالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وندعوها إلي إعادة النظر في مواقفها وتغليب لغة الحوار والتفاوض للتوصل إلي حلول.

وإذ يشدد الحزب على ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات واستئناف الجهود الدبلوماسية البناءة التي ترنو إليها الدولة المصرية الحريصة على القضية واشقائنا في غزة .

كما يُثمن حزب المصريين الأحرار رئيساً وقيادات واعضاء جهود مصر العظيمة وقيادتها الرشيدة في بذل كل ما يلزم لاحتواء الأزمة من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، بالإضافة لدور الوفد الأمني المصري في العمل الدؤوب على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

كما يُؤكد الحزب أن الدولة المصرية العظيمة مازالت تفتح معبر رفح بشكل طبيعي لضمان استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعملها الدوؤب لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

يُؤكد حزب المصريين الأحرار على إيمانه الراسخ بأنّ السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو الحزب إلي ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم مساعي مصر الرامية إلى تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأخيراً يُجدد الحزب ثقته الكاملة في القيادة المصرية الحكيمة وعلي رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة خطواته ومساعيه المخلصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.