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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية والأكبر في الشرق الأوسط |شاهد

صدى البلد

احتلت أوبرا "زرقاء اليمامة"،  الصدارة في المملكة العربية السعودية. حيث عرض العمل مزيجًا من المواهب المحلية والخبرات الدولية. 
 

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سرد قصة زرقاء اليمامة

ويتطرق هذا الإنتاج الذي يُعدّ أول أوبرا سعودية والأكبر في العالم العربي، إلى الروايات القديمة، ولا سيما سرد قصة زرقاء اليمامة، وهي سيدة من قبيلة جديس المشهورة بجمالها وبصرها الثاقب، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

واستوحى النص، الذي صاغه الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، من التراث ومن الروايات التاريخية، ما بثّ بعض الحياة في أسطورة زرقاء اليمامة.

 

الأوبرا التي أسستها وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، تجسد التزام المملكة بتعزيز المبادرات الثقافية وتعزيز التعبير الفني.
 

زرقاء اليمامة أوبرا السعودية أول أوبرا سعودية يورونيوز

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