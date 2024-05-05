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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جاهز لاستقبال الزائرين.. الانتهاء بنسبة 100% من تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة|فيديو

صدى البلد

قال المهندس عادل الجندي، رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من تطوير مواقع رحلة العائلة المقدسة بنسبة 100% وأصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين.
 

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تطوير المواقع وتزويدها بالخدمات

وأشار “الجندي” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه حاليًا يتم اتباع خطوات ترويجية للمشروع، حيث تم الانتقال من مرحلة جاهزية المناطق إلى مرحلة الترويج لهذا المسار.

 

وتابع أن مواقع العائلة المقدسة 25 موقع بداية من شمال شرق البلاد عند رفح وحتى أسيوط، ومن بين هذه المواقع حوالي 17 موقع يحملوا أثر مادي للعائلة وهذه المواقع هي التي عملت الوزارة على تطويرها وتزويدها بالخدمات من خلال توفير طرق الوصول الأمنة والمريحة وتوفير مراكز الزائرين وغيرها من الخدمات الأخرى.

العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة السياحة عادل الجندي صدى البلد توك شو

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