البابا تواضروس: فيلم السرب كشف عن تفاصيل مهمة من تاريخ مصر

قال البابا تواضروس الثاني إن فيلم السرب كشف عن تفاصيل مهمة من تاريخ مصر، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على اهتمامها بتقديم فيلم في هذه الصورة ويسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية.



وتابع البابا تواضروس الثاني خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الرئيس السيسي أرسل أمس مندوبًا وحضر الصلاة وأرسل معه برقية رقيقة للغاية.



وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الرئيس السيسي أرسل برقية تهنئة لكل الأقباط المتواجدين في كنائس الدول الأخرى، متابعًا أن رسالة الرئيس تم قرائتها في كافة الكنائس من قبل السفراء، معقبًا:" حقيقي هذه المشاعر هي التي تربط الإنسان بالوطن".