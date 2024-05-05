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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس الثاني: قراءة تهنئة الرئيس السيسي في جميع الكنائس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسانًا مجاملًا ومشاركًا في كافة المناسبات.

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وتابع البابا تواضروس الثاني خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الرئيس السيسي أرسل أمس مندوبًا وحضر الصلاة وأرسل معه برقية رقيقة للغاية.
 

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الرئيس السيسي أرسل أيضًا برقية تهنئة لكل الأقباط المتواجدين في كنائس الدول الأخرى، متابعًا أن رسالة الرئيس تم قرائتها في كافة الكنائس من قبل السفراء، معقبًا:" حقيقي هذه المشاعر هي التي تربط الإنسان بالوطن".

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