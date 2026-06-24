مستشفى سرطان الأطفال الجامعي ببرج العرب يحقق إنجازًا جراحيًا في علاج الأورام عالية الخطورة

نجح الفريق الطبي بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي ببرج العرب التابع لجامعة الإسكندرية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم أرومي عصبي متقدم لمريض يبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك في إطار جهود المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأكدت الجامعة أن الحالة تعد من الحالات النادرة، نظرًا لظهور هذا النوع من الأورام في عمر غير معتاد، كما صاحبها انتشار للمرض والتفاف الورم حول أوعية دموية رئيسية والتصاقه بعدد من الأعضاء الحيوية، ما جعل التدخل الجراحي بالغ التعقيد.

خطة علاجية متكاملة

وأوضحت الجامعة أن الفريق الطبي اتبع خطة علاجية متكاملة بدأت بالعلاج الكيميائي المكثف، والذي أسهم في تقليص حجم الورم، قبل إجراء الجراحة التي نجح خلالها الفريق في استئصال الكتلة الورمية بالكامل ظاهريًا، تمهيدًا لاستكمال المراحل العلاجية اللاحقة وفق الخطة الطبية الموضوعة.

ويعكس هذا الإنجاز ما تمتلكه مستشفيات جامعة الإسكندرية من كوادر طبية متخصصة وإمكانات علاجية متطورة تؤهلها للتعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتقديم رعاية متكاملة للمرضى.