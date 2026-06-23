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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 116 بشأن الرسوم، والغرامات،والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية للعام الدراسي المقبل 2026/2027 للمدارس الحكومية العام والفني لجميع الصفوف الدراسية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يُسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم، والغرامات، والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وأضافت وزارة التعليم، تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي، طبقًا للآتي:
• من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية: 320 جنيهاً.
• الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهاً.
• من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام: 530 جنيهاً.
• الصف الأول بالتعليم الفني بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات: 245 جنيهاً.
• باقي صفوف التعليم الفني بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات: 230 جنيهاً.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 116 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026.

ونص القرار على أن تُسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية لطلاب المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية على قسطين، يتم توريدهما إلى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب، أو كود الطالب بالنسبة للطلاب غير المصريين.

وأوضح القرار أن القسط الأول يُسدد اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بينما يُسدد القسط الثاني اعتبارًا من أول فبراير 2027.

وجاءت قيمة الأقساط وفقًا للمراحل التعليمية المختلفة كالتالي:

* من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية: 255 جنيهات للقسط الأول و65جنيهًا للقسط الثاني.
* الصف الأول الثانوي العام: 430 جنيهًا للقسط الأول و115 جنيهًا للقسط الثاني.
* الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 415 جنيهًا للقسط الأول و115 جنيهًا للقسط الثاني.
* الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 200 جنيه للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثاني.
* باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 185 جنيهًا للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثاني.

وأكدت الوزارة أن السداد يتم وفق المواعيد المحددة وبالوسائل المعتمدة رسميًا، مع الالتزام بالقيم الواردة بالقرار الوزاري دون تحصيل أي رسوم إضافية من الطلاب أو أولياء الأمور

على جانب اخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أنه يؤدي طلاب مدارس المكفوفين يوم الخميس الموافق 25/ 6/ 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

أما بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية العامة العادية ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية يوم الأحد 28 يونيو 2026 امتحان اللغة العربية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم

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