طريقة عمل البيتزا السائلة بدون عجن أو تخمير.. وصفة اقتصادية جاهزة في 15 دقيقة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سريعة وسهلة لتحضير البيتزا في المنزل دون الحاجة إلى وقت طويل للعجن أو التخمير، خاصة خلال أيام الدراسة أو عند استقبال الضيوف بشكل مفاجئ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل البيتزا السريعة بالعجينة السائلة والتي يمكن إعدادها في دقائق قليلة بمكونات متوفرة في كل مطبخ، وتتميز بقوامها الخفيف وسهولة تحضيرها.

طريقة عمل البيتزا السريعة

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

مقادير البيتزا السائلة السريعة:

مكونات العجينة:

2 كوب دقيق أبيض.

1½ كوب حليب دافئ أو ماء.

2 بيضة.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

رشة ملح.

رشة سكر.

مكونات الحشوة:

يمكن اختيار الحشوة حسب الرغبة، ومنها:

فلفل ألوان مقطع.

زيتون أسود شرائح.

سجق أو سوسيس مقطع أو قطع دجاج مشوي أو تونة أو بسطرمة.

جبنة موزاريلا.

جبنة شيدر.

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

طريقة تحضير البيتزا السائلة السريعة:

ـ في وعاء عميق، يُخلط الحليب الدافئ مع البيض والزعتر والملح والسكر جيدًا.

ـ يُضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس بقوام سائل يشبه خليط الكيك.

ـ تُدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت ويرش عليها مقدار بسيط من الدقيق لمنع الالتصاق.

ـ يُسكب خليط العجين في الصينية ويوزع بالتساوي.

تُضاف الحشوات المفضلة على الوجه، ثم تُغطى بطبقة سخية من الجبن الموزاريلا والشيدر.

ـ تُدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا وتُترك لمدة نحو 15 دقيقة أو حتى تنضج البيتزا ويكتسب الوجه لونًا ذهبيًا مع ذوبان الجبن.

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

نصائح لنجاح البيتزا السائلة السريعة

ـ يفضل تسخين الفرن مسبقًا قبل إدخال البيتزا.

ـ يمكن إضافة الذرة أو المشروم لزيادة القيمة الغذائية.

ـ للحصول على نكهة أقوى، يمكن إضافة رشة من الأوريجانو أو الريحان المجفف فوق الجبن.

ـ تُقدم البيتزا ساخنة مع الكاتشب أو صوص الثوم حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

وتُعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا للأمهات العاملات ولمن يرغبون في تحضير وجبة شهية وسريعة بمكونات بسيطة وتكلفة اقتصادية، دون الحاجة إلى عجن أو انتظار التخمير.