بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

شهدت أسعار اللحوم اليوم هبوطًا ملحوظًا بعدما اقتربت من حاجز الـ500 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل مبادرات الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الأساسية؛ وكذلك حملات المقاطعة التي قام بها المواطنين للاعتراض على أسعار السمك واللحوم والدواجن بشكل خاص.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

سجلت أسعار اللحوم البلدي اليوم ما بين 320 إلى 390 جنيهًا للكيلو في محلات الجزارة، كما سجلت ما بين 300 إلى 310 جنيهات للكيلو في بعض المناطق الأخرى، إذ تختلف أسعارها باختلاف القطعية ومكان البيع. ويتم طرحها أيضًا في منافذ أمان بسعر ما بين 290 إلى 310 جنيهات للكيلو.

وعن أسعار أنواع اللحوم الأخرى فهي كالتالي:

اللحم الجملي بسعر 270 إلى 340 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو بسعر 350 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار اللحم المفروم تتراوح بين 350 و 420 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو كباب الحلة 274 إلى 320 جنيهًا.

سعر الكبدة البلدي اليوم في الأسواق يتراوح بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو مسجلة بذلك تراجعا بنحو 80 جنيهًا عن أسعارها خلال الفترة الماضية.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية اليوم

تتميز المنافذ الحكومية مثل منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين ومنافذ أمان بتقديم اللحوم بأسعار منخفضة للمواطنين، وسجلت أسعار اللحوم اليوم بها ما يلي:

اللحم البقري البرازيلي بسعر 210 إلى 250 جنيهًا.

اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بسعر 230 جنيهًا.

أسعار اللحوم الهندية اليوم 230 جنيهًا للحم الكندوز و 190 جنيهًا للحم المفروم.

أسعار الأضاحي اليوم

سجل سعر لحم الضأن اليوم الثلاثاء مابين 370 إلى 450 جنيهًا للكيلو في محلات الجزارة و 350 جنيهًا للكيلو في المنافذ الحكومية المتنقلة.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الزراعة عن طرح أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية بتخفيض يصل إلى 30% للراغبين في شراء الأضحية من منافذها المعتمدة.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين حجز الأضحية من خلال بعض المنافذ الخاصة بها وهم:

منافذ محافظتي القاهرة والجيزة

منفذ الدقي بشارع 1 نادي الصيد.

منفذ شباب الخريجين بالدقي بشارع 1 نادي الصيد.

منفذ الهرم بمحطة المطبعة.

منفذ جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.

منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

منفذ سوق العبور.

منفذ المعادي بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

منفذ القاهرة مايو 15.

منفذ سوق ابن بيتك بأكتوبر.

منفذ الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر سوق الجملة بأكتوبر.

منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

منفذ سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

منفذ أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.

وحدة تقطيع مزرعة غطاطي من كفر غطاطي.

منافذ المحافظات الأخرى