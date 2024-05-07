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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "دي ام سي"، كاشفة فيه سبب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وعن أعمالها الفنية وكواليسها.

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دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز  في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن العوضي، قائلة: "أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كدا".

وواصلت ياسمين عبد العزيز: “أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه، وأحمد هو اول حب في حياتي”.

وعن رأيها في الزواج مرة أخرى، قالت: “أنا حبيبة وبحب الحب ومبعرفش أكون لوحدي”.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها لم تكن ترغب في التمثيل، وعملت في الإعلانات لمدة 5 سنوات، موضحة: "مكنتش بحب التمثيل وكنت طول منا بعمل الإعلانات كان بيتعرض عليا أفلام".

وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "طارق نور كان بالنسبالي أسطورة الإعلانات وكان كل اللي في دماغي أكون زيه".

وتابعت: “كنت عاوزه أبقى ظابط بعد الثانوية العامة، وكنت هقدم ورقي وقدمت بعدها في معهد السينما”.

واستطردت: “جتلي مكالمة من الفنانة سميرة أحمد عشان أعمل دور من إخراج أسامة أنور عكاشة، والتقيت هناك بالفنان كريم عبد العزيز لأول مرة”.

وأكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها لم تر الفنان أحمد العوضي في سحور رمضان، قائلة: "هو كان موجود في وقت وأنا موجودة في وقت". 

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "بشوف ليا فيديوهات بقعد أقول أنا عملت كده؟!". 

وأكملت: “يا جماعة ارحمونا، كمية فيديوهات وكلام بيتقال كدب، هيستفادوا إيه لما يوقعوا بين اتنين”.

وتحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انفصالها عن "العوضي" قائلة: "أقسم بالله مش خيانة، ولاد الحلال والناس المؤذية كتير".

وتابعت "عبد العزيز ": "ربنا ما يسامحهم ويجبلي حقي، وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت".

وأضافت: “فيه ناس قلبهم أسود مش عاوزين يشوفوا اتنين بيحبوا بعض لأنهم ميعرفوش يعني إيه حب”.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها كانت ترفض التمثيل، وكانت نادمة أنها وقعت العقد لعمل درامي مع الفنانة سميرة أحمد.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "دخلت أول مشهد ليا وأنا متضايقة فعيطت بجد، وكانت سميرة أحمد فكراني ممثلة وكده".

وتابعت: “كلهم فضلوا يصقفوا على عياطي فحسيت إني اتورطت أكتر”.

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سبب الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، قائلة: "كنت داخلة أشيل الأكياس عشان أحمل من العوضي بعد مسلسل اللي ملوش كبير وأنا حملت في ولادي الاتنين بالطريقة دي". 

وتحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انفصالها عن أحمد العوضي، قائلة: "أنا صليت استخارة ودعيت ربنا واللي ربنا عاوزه هيكون، وفي حاجات بتكون بتاعة ربنا". 

التنبؤات التي سبقت طلاقها

وعقبت ياسمين عبد العزيز على انفصالها عن أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت طلاقها، قائلة: "لا يعلم الغيب إلا الله، وأكيد قبل الطلاق بيكون فيه مشاكل وحد من الوسط الفني كان عارف".

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