مكنتش عاوزه أمثل.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن مكالمة غيرت حياتها

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها لم تكن ترغب في التمثيل ، وعملت في الاعلانات لمدة ٥ سنوات ، موضحة :" مكنتش بحب التمثيل وكنت طول منا بعمل الاعلانات كانت بيتعرض عليا افلام ".

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال لقائها لبرنامج " صاحبة السعادة " ، مع الفنانة اسعاد يونس على فضائية " دي ام سي " :" طارق نور كان بالنسبالي اسطورة الاعلانات وكان كل اللي في دماغي اكون زيه ".

واردفت : كنت عاوزه ابقا ظابط بعد الثانوية العامة ، وكنت هقدم ورقي وقدمت بعدها في معهد السينما .

واصلت : جتلي مكالمة من الفنانة سميرة أحمد عشان اعمل دور من اخراج اسامة انور عكاشة والتقيت هناك بالفنان كريم عبد العزيز لأول مرة .