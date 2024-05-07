صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انفصالها عن أحمد العوضي ، قائلة :" انا صليت استخارة ودعيت ربنا واللي ربنا عاوزه هيكون وفي حاجات بتكون بتاعت ربنا ".

تابعت ياسمين عبد العزيز خلال لقائها لبرنامج “ صاحبة السعادة ” ، والمذاع على فضائية “ دي ام سي ” : أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه واحمد هو اول حب في حياتي .

وعن رأيها في الزواج مرة أخرى ، قالت: أنا حبيبة وبحب الحب ومبعرفش أكون لوحدي .

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