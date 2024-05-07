عيطت بجد.. ياسمين عبد العزيز تحكي موقفا لها في أول مشهد تمثيلي

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها كانت ترفض التمثيل ، وكانت نادمة أنها مضت العقد لعمل درامي مع الفنانة سميرة أحمد.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال لقائها لبرنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " : دخلت اول مشهد ليا وانا مضيقة فعيطت بجد وكانت سميرة أحمد فكراني ممثلة وكده ".

وتابعت : كلهم فضلوا يصقفوا على عياطي فحسيت ان اتورطت أكتر.

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