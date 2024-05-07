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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيطت بجد.. ياسمين عبد العزيز تحكي موقفا لها في أول مشهد تمثيلي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها كانت ترفض التمثيل ، وكانت نادمة أنها مضت العقد لعمل درامي مع الفنانة سميرة أحمد.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال لقائها لبرنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " : دخلت اول مشهد ليا وانا مضيقة فعيطت بجد وكانت سميرة أحمد فكراني ممثلة وكده ".

وتابعت : كلهم فضلوا يصقفوا على عياطي فحسيت ان اتورطت أكتر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXuSXVZqtWXkURzcAagV4ToiHEaWbgc3pKnWxoW5n8Pe5rzbtuc9ecKJwVjc92yml&id=100053100232927&mibextid=ox5AEW

الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة سميرة احمد برنامج صاحبة السعادة سميرة أحمد صاحبة السعادة

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